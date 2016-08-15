В Одеському дельфінарії "Немо" чергове поповнення — на світ з'явилося дельфінятко!

Пологи пройшли під керівництвом найкращих фахівців з утримання та виховання морських тварин. Ветеринари, тренери і дайвмастери були готові в будь-який момент надати першу допомогу під час народження, і навіть зняли унікальні кадри.

Мама малюка Джулія народила дитинча досить швидко і впоралася з пологами дуже добре. Вся зграя помітно переживала за породілля, перебуваючи постійно поблизу, і була готова в будь-який момент інстинктивно допомогти в родовому процесі. Як тільки малюк народився, він самостійно виплив на поверхню, щоб зробити свій перший вдих. У цей час щаслива матуся підтримувала його і допомагала триматися на воді.

В даний час дельфінятко і мама почувають себе добре, і поки ані на хвилину не відпливають один від одного. Малюк абсолютно здоровий, сповнений сил та енергії. Мати годує новонародженого молочком, вчить пірнати і плавати. Годування у дельфінів — дуже цікавий процес: малюк тикається носиком в мамине черевце, а молоко (варто відзначити, що воно дуже жирне), вивільняючись в солону морську воду, приймає форму густої хмари, яку дельфінятко із задоволенням проковтує.

Ім'я малюку ще не придумали, оскільки стать можна визначити тільки через місяць. Але в дельфінарії «Немо» вже зараз оголосили конкурс на краще ім'я для дельфінятка! Приз переможцю — сертифікат на участь у програмі «Стань юним тренером дельфінів».

Народження дельфінів в мережі «Немо» — це вже добра традиція, яка підтверджує той факт, що дельфіни з'являються на світ не тільки в природному середовищі існування, але й там, де їм добре та створені найсприятливіші умови для їх життя.