У Львові восени пройде театральний фестиваль під відкритим небом "Кіт Ґаватовича"

Захід об’єднає театральних діячів зі всієї України, повідомляє zik.ua. Серед запрошених колективів: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса та театр «Прекрасні квіти» із Харкова.

Дату для фестивалю – 3 та 4 вересня – обрали не випадково, адже саме у цей час більшість театрів розпочинають новий сезон.

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Як повідомили у прес-службі фестивалю, програма поділена на три блоки: освітній, практичний та показовий.

«У межах освітнього блоку ми зможемо почути лекцію від визначних особистостей як кіноіндустрії, так і театрального мистецтва. Гостем другого дня стане Олег Стефан – актор театру ім. Леся Курбаса. Також на нас чекатимуть обговорення від Першої сцени сучасної драматургії «Драма.UA», серед спікерів Микола Береза, Юрій Хвостенко, Ростислав Держипільський, Майя Гарбузюк та інші. Окрім того, матимемо можливість прослухати лекцію про театральний менеджмент від Вікторії Швидко та про імпровізаційний театр від Яреми Турчина», – повідомляють організатори.