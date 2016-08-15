У РФ справу директора Бібліотеки української літератури через порушення повернули слідчим - адвокат

Про це УНІАН повідомив її адвокат Іван Павлов.

«Добрі новини: столична прокуратура відмовилася передати до суду кримінальну справу директора Бібліотеки української літератури Наталії Шаріної. Справу повернуто до слідчого комітету. Точні причини стануть відомі після того, як нас ознайомлять з текстом постанови прокурора, але вже зараз зрозуміло, що позиція прокуратури зумовлена допущеними під час провадження попереднього слідства порушеннями», - сказав Павлов.

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Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури в Москві провели обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Також обшук пройшов вдома у директора бібліотеки Шаріної.

30 жовтня Шаріну було поміщено під домашній арешт, рішенням російських судів арешт неодноразово продовжувався. Слідчі заявили, що вона нібито поширювала серед відвідувачів бібліотеки «екстремістську літературу».

14 грудня 2015 року пройшли обшуки у трьох співробітників бібліотеки.

31 березня проти Шаріної відкрили другу кримінальну справу - її звинувачують у розтраті.