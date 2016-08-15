Командир вітрильника ВМС Італії назвав візит в Одесу історичною подією

На борту зазначеного корабля, пришвартованого в понеділок біля причалу Морського вокзалу Одеського порту, проходять практику курсанти першого року навчання школи старшинського складу.

«Зупинка в порту Одеси є важливим історичним моментом для нашого корабля. Вперше за 82 роки свого існування він зайшов в Чорне море, в ваш порт. Одеса добре відома серед італійських моряків, всі вони мріють тут побувати», - сказав Бельфіоре на прес-конференції, що відбулася на борту вітрильника.

Він підкреслив, що прохід через Босфор і Дарданелли є дуже важливим для курсантів. Пан Бельфіоре подякував Одесі за теплий прийом.

Він розповів, що чисельність екіпажу корабля - 130 осіб, в тому числі - 33 курсанта Школи старшинського складу ВМС Італії, з яких 12 дівчат. Під час практики на вітрильнику дівчата виконують обов'язки матросів нарівні з чоловіками.

Після закінчення школи старшин вони будуть служити на кораблях ВМС Італії фахівцями в галузі електротехніки та комп'ютерних систем, медсестрами, або в береговій охороні.

Як підкреслив Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Італія в Україні Фабріціо Романо, прибуття в Україну Рalinuro - ще один крок на шляху консолідації відносин між двома країнами.

«Наші відносини дружні і теплі, в першу чергу - за рахунок близькості наших культур», - сказав посол.

Як повідомляв УНІАН, в Одесу сьогодні вперше прибув навчальний вітрильник ВМС Італії Рalinuro.

Вітрильник був спущений на воду в 1934 році. Являє собою трищоглову баркентіну (вітрильне судно з косими вітрилами на всіх щоглах, крім носової (фок-щогли), що несе прямі вітрила. Цей тип парусного озброєння з'явився в середині 19 століття. Водотоннажність - 1450 тонн, довжина - 69 метрів, ширина 9,8 метрів, осадка 5,7 м. Здатність розвивати швидкість до 9,5 вузлів. Висота гротмачти - 35 метрів, площа вітрил - 1000 кв. м, кількість вітрил - 15; екіпаж - 84 людини.