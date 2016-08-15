Голова ДПСУ: У Криму можна спостерігати черговий прояв гібридної війни з боку Росії проти України

Про це в ефірі "5 каналу" заявив голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко.

За його словами, реально це не є державний кордон. Це є адміністративна межа, адже Крим це тимчасово окупована територія і перетинають її тільки громадяни України. Іноземці лише з дозволу, який вони можуть отримати і то з материкової частини України.

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Голова Державної прикордонної служби також розповів, які дії нині провадить РФ з боку окупованого Криму: "Нині значно посилена охорона з боку правоохоронців РФ, активно використовуються вертольоти – близько 20 вертольотів, 8 безпілотників, при тому шість із восьми – з зальотом на територію, яку ми контролюємо. Від 700 м до 20 км аж в район Хорлів. Значне посилення режимних заходів, виставлення додаткових блокпостів, активні дії національної гвардії, активні дії прикордонників, використання спеціальних засобів спостереження у вигляді повітряної кулі, яку вони використовували, аби спостерігати за нами. Катери на повітряній подушці значно активізувались. Але це все дії правоохоронців, не військових. Щодо військових, за нашою інформацією, військові готуються до навчань «Кавказ-2016", які повинні розпочатися десь 16 серпня».

Назаренко також пояснив дії прикордонників стосовно російських БПЛА: "На адмінмежі з Кримом не проводиться антитерористична операція, тому… за законом впливати на БПЛА на контрольованій території мають право тільки ЗСУ. Ми фіксуємо, передаємо, вони (ЗСУ – УНІАН) приймають рішення і проводять відповідні заходи".