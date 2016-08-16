У Дніпрі визначилися з місцем розташування меморіалу героям АТО

Пам'ятна споруда з'явиться біля музею АТО – на Соборній площі, повідомляє "Дніпро вечірній".

До кінця року на місці майбутнього меморіалу слави встановлять мультимедійну стелу, на якій можна буде побачити фотографії та коротку біографію тих, хто віддав життя за свободу України.

Як повідомила радник міського голови Юлія Дмитрова, зараз йде збір інформації про загиблих героїв з Дніпра і області. "Щоб прискорити формування мультимедійної бази даних, ми просимо рідних і близьких бійців надати їх фото високої якості і біографічні дані", - розповіла Юлія Дмитрова.

Матеріали можна надіслати на електронну пошту: dmytrovaj@gmail.com або принести в міськраду (просп. Д. Яворницького, 2 поверх, каб. 212).