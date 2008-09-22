У США відбулася 60-а церемонія вручення премії "Еммі"

У США в неділю відбулася 60-а церемонія вручення телевізійної премії "Еммі", повідомляє France Presse.

За підсумками останнього телесезону переможцем в номінації "Кращий драматичний серіал" став серіал "Божевільні" (Mad Men). Кращим комедійним серіалом був визнаний "30 потрясінь" (30 Rock). Тіна Фей і Алек Болдуїн, які грають у цьому серіалі, одержали призи як найкращі актори комедійного серіалу. Для Болдуїна ця "Еммі" стала першою в кар`єрі.

Кращим актором драматичного серіалу був визнаний Брайан Кренстон, який зіграв у телефільмі "На всі заставки" (Breaking Bad), кращою актрисою – Гленн Клоуз за роль в серіалі "Збитки" (Damages).

Рекорд 60-ої церемонії "Еммі" поставив історичний міні-серіал "Джон Адамс" (John Adams), присвячений життю другого президента США. "Джон Адамс" одержав 13 призів, зокрема п`ять нагород серед тих, що вручаються телесеріалам, якіо йдуть в прайм-тайм, і вісім технічних призів (що вручаються технічному персоналу, який бере участь у зйомках).

Приз за найкращу режисуру був вручений серіалу "Доктор Хаус" (House M.D.) за серію "Голова Хауса" (House`s Head).

Лента.ру