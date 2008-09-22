З Москви до України висланий найбільший столичний "злодій у законі"

З Москви в Україну депортований впливовий кримінальний авторитет, "злодій у законі" 47-річний Лаша Шушанашвілі, відомий у злочинних кругах як Лаша Товстий або Руставський. Як повідомили в прес-службі головного управління МВС Росії у Центральному федеральному окрузі, він був затриманий неподалік селища Барвиха Московської області, причому співробітникам міліції довелося обеззброїти десятьох його охоронців. Наступного дня суд визнав Л.Шушанашвілі таким, що незаконно перебуває на території РФ, а його документи - незаконно одержаними.

За даними МВС РФ, Л.Шушанашвілі став "злодієм у законі" в 1970-і роки, коли в 18-річному віці був засуджений до позбавлення волі.

Нині він є ключовою постаттю в історії конфлікту між двома кланами грузинських "злодіїв у законі", в якому він представляв угруповання Діда Хасана. Л.Шушанашвілі став до керування кланом після арешту в 2006 р. лідера угруповання Захара Калашова на прізвисько Шакро Молодий. У результаті в угрупованні відбувся розкол. Конфлікт був приводом для злодійської сходки 7 липня 2008 р. Тоді в сходці взяли участь 37 "злодіїв в законі" на чолі з Таріелом Оніані. Усі учасники заходу були затримані і доставлені в головне управління МВС Росії.

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