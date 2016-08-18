Суд продовжив термін тримання під вартою звинуваченому у державній зраді "азовцю" Краснову

Про це УНІАН повідомила адвокат Краснова Оксана Мельник за підсумками засідання суду.

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Також, за її словами, суд задовольнив клопотання сторони захисту та зобов’язав керівництво СІЗО провести медичне обстеження Краснова, а також зобов’язав забезпечити безпеку Краснову, оскільки він утримується у камері, де перебувають особи, яким за скоєння злочинів загрожує довічне ув’язнення.

Водночас адвокат зазначила, що захист подаватиме апеляційну скаргу на подовження Краснову терміну тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, Краснова затримали в ніч на 28 лютого у Київській області.

В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест незаконно зберігав зброю та вибухівку. Також в СБУ заявили, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні. Органи слідства обвинувачують його у державній зраді, незаконному зберіганні зброї, підготовці терактів.

Краснов наполягає, що СБУ сфальсифікувала справу проти нього.