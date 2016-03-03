"Азовець" Краснов втратив свідомість у суді під час вручення підозри: звинувачують у тероризмі (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, водночас підозрюваному стало зле, і його відвезли до лікарні.

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Прокуратура просила суд обрати Краснову запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою у вигляді внесення застави у розмірі 20 млн грн.

Після цього до зали судових засідань зайшли співробітники СБУ і намагалися вручити Краснову нову підозру - у підготовці та скоєнні терористичного акту. В цей час йому стало зле, і він втратив свідомість.

До суду викликали бригаду «швидкої медичної допомоги», але ще до приїзду медиків Краснова вивезли до лікарні на іншому автомобілі.

Як повідомляв УНІАН, голову громадянського корпусу "Азов-Крим" Краснова затримали в ніч на 28 лютого в Київській області.

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В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест незаконно зберігав зброю та вибухівку. Також СБУ заявила, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні.