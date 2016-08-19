Призначений тимчасово виконуючий обов'язки начальника Дніпровського відділу поліції
18:14, 19 серпня 2016Суспільство
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Особовому складу дніпровської поліції представили тимчасово виконуючого обов'язки начальника Дніпровського відділу поліції Андрія Бідило.
Андрій Бідило має вищу юридичну освіту / npu.gov.ua
Про це повідомляють у Головному управлінні Національної поліції Дніпропетровської області.
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Андрій Бідило має вищу юридичну освіту, у 2010 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ. З 2013 по 2015 рік обіймав керівну посаду в управлінні громадської безпеки ГУНП. У 2015 році обіймав посаду начальника управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.
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