Призначений тимчасово виконуючий обов'язки начальника Дніпровського відділу поліції

Про це повідомляють у Головному управлінні Національної поліції Дніпропетровської області.

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Андрій Бідило має вищу юридичну освіту, у 2010 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ. З 2013 по 2015 рік обіймав керівну посаду в управлінні громадської безпеки ГУНП. У 2015 році обіймав посаду начальника управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.