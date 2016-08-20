"Нервовий" собака на польському кордоні знайшов у німця гранату (відео)

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, водій автомобіля BMW 1987 року народження слідував по смузі руху «червоний коридор».

Окрім стандартних перевірочних заходів, прикордонники вирішили більш детально оглянути його автівку та скерували її в павільйон поглибленого огляду. До перевірки також залучили кінолога із спеціальним собакою для пошуку зброї та вибухових речовин, який досить нервово поводився під час перевірки автомобіля.

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Як результат, в салоні BMW у речовому ящику пасажира прикордонники виявили поліетиленовий пакунок, у якому було поміщено предмет схожий на гранату «Ф-1» без запалу.

Із павільйону було негайно виведено службовців та водія автівки, вжито заходів до його оточення та викликано представників взаємодіючих правоохоронних органів та Держслужби з надзвичайних ситуацій.