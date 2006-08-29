В Україні - штормове попередження

В Україні оголошено штормове попередження. Як повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, у зв`язку з активізацією циклонної діяльності над територією країни очікуються складні погодні умови.

Протягом доби 30 серпня в більшості областей прогнозуються грози, місцями сильні зливи, шквали вітру силою до 17-22 м/секунду. У східній частині країни місцями град, шквали 30-35 м/секунду. У Карпатах вночі 30 серпня очікуються сильні зливи.

На річках Криму прогнозується підвищення рівня води на 0,5-1,5 метра. При сильних опадах можливе формування значного стоку води, в гірських районах існує загроза формування селевих потоків.

29-30 серпня в басейнах річок Прут, Сирет очікується зростання рівня води на 0,3-1 метр.