Київ готовий будувати житло для постраждалих від афери ”Еліта-Центр”

Київ готовий розпочати будівництво житла для постраждалих інвесторів від афери "Еліта-Центр".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ 29 серпня під час громадських слухань щодо вирішення проблем постраждалих від "Еліта-Центр".

За його словами, під будівництво "є шість земельних ділянок. Ми цією проблемою займаємося".

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що місто планує оголосити конкурс і знайти інвесторів, які запропонують будівництво максимального відсотка житла для потерпілих і мінімального для комерційного продажу.

Водночас він не назвав конкретних термінів реалізації таких планів.

Також мер Києва вважає, що серед постраждалих інвесторів від афери "Еліта-Центр" немає внутрішньої єдності для захисту своїх інтересів. "Проблеми є у самих обдурених, оскільки немає повної єдності", - сказав він.

На думку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, інвестори мають виділити зі своїх лав людей, які залишилися взагалі без житла, і сформувати з них квартирну чергу. Таким особам, за словами мера, Київська міськдержадміністрація планує допомагати в першу чергу, тоді як багатим людям, що інвестували в будівництво житла з метою подальшого перепродажу, міська влада не має наміру компенсувати втрати. "Деякі люди вкладали мільйони. Для нас цих людей просто немає, і розмовляти з такими людьми ми не хочемо", - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, компенсувати втрати постраждалих за рахунок організаторів афери "Еліта-Центр" не вдасться. Він навів приклад Росії, де останнім часом зафіксовано 36 випадків обману інвесторів в житлове будівництво, і Прибалтики, де таких інцидентів було кілька десятків – "нікого не посадили у в`язницю".

Як повідомляв УНІАН, 18 липня під час засідання комісії КМДА щодо «Еліта-Центр» Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що будівництво житла для обдурених інвесторів «Еліта-Центр» займе, за попередньою оцінкою, 3-4 роки. «Необхідно близько 1 млн. кв. м., що стосується формули, за якою надаватиметься компенсаційне житло, то вона не змінюється – метр за метр», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Виділені під будівництво земельні ділянки, за його словами, закріплені за Київським інвестиційним агентством, яке визначене як генеральний підрядник житла для потерпілих від афери «Еліта-Центр».

Довідка УНІАН. Внаслідок будівельної афери «Еліта-Центр» в Києві постраждали понад 1,5 тис. осіб. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь у будівництві будинків в різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Досудове слідство встановило факти подвійного і потрійного оформлення договорів на одні й ті ж квартири. Загальну суму коштів, які були одержані шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.