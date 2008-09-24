У Росії в ДТП загинули семеро українців

Сьогодні о 3.38 мск у Малоярославецькому районі Калузької області Росії, поблизу села Міхєєво, сталося зіткнення зареєстрованого у Білорусі мікроавтобуса «Мерседес-спринтер» з вантажівкою «Форд», що стояла на узбіччі.

У результаті ДТП загинули 9 осіб, з них семеро чоловіків – громадяни України (1959, 1967, 1968, 1971, 1975, 1976 і 1990 років народження), а також жінка, особа котрої встановлюється, та 42-річний водій мікроавтобуса, громадянин Білорусі, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

Крім того, двоє українців, чоловіки 1979 і 1986 років народження, з травмами госпіталізовані до центральної райлікарні.