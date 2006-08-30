Стихія накрила кримські курорти

На 30 серпня в Україні оголошене штормове попередження.

Через ураган без електрики залишилися 13 населених пунктів в Криму. Стихія обрушилася на побережжі півострова напередодні і продовжує бушувати, сила вітру досягає 30 метрів в секунду.

У Севастополі обірвані лінії електропередач, повалені дерева, з деяких будинків зірвані дахи, на морі оголошений чотирибальний шторм.

У Ялті випала місячна норма опадів. У Євпаторії затоплена 50-метрова смуга пляжу. Ураган зачепив також Алушту і Сімферополь. Повідомлень про постраждалих немає.

Як повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, у зв`язку з активізацією циклонної діяльності над територією країни очікуються складні погодні умови.

На річках Криму прогнозується підвищення рівня води на 0,5-1,5 м. При сильних опадах можливе формування значного стоку води, в гірських районах існує загроза формування селевих потоків.

Обком з посиланням на РБК-Украина