У Криму підліток під час сварки зарізав батьків

10:37, 30 серпня 2006
Суспільство
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Подвійне вбивство було дуже жорстоким

У Красноперекопську (Крим) 16-річний підліток під час сварки убив своїх батьків.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Криму, подружжя знайшли мертвими в квартирі, що належить їм, - чоловіку і жінці було завдано численних ножових поранень. "Слідчо-оперативна група була шокована жорстокістю розправи. На трупі чоловіка знайдені численні рани голови і колото-різані поранення тулуба, а на завершення йому перерізали горло. Його дружині завдали рубаного удару ззаду, а потім колото-різані поранення в тулуб спереду", - повідомляє кримська міліція.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів з`ясувалося, що 16-річний школяр почав зустрічатися з дівчиною і став пізно приходити додому, через що батько часто заводив з сином "чоловічу розмову", яка нерідко закінчувалася скандалом. Під час чергової такої розмови підліток за допомогою кухонного топірця і ножа убив батька, так само він розправився і зі своєю матір`ю.

Після різанини школяр інсценував пограбування, заховав знаряддя вбивства і викрадені речі - портмоне і мобільний телефон, а потім відправився в гості до сестри, яка проживає в тому ж мікрорайоні. Повернувшись вранці додому, підліток вдав, що злякався, і звернувся по допомогу до сусідів, які й викликали міліцію.

Порушено кримінальну справу за фактом подвійного вбивства, підліток зізнався у скоєному. Після затримання він був дуже здивований розторопністю правоохоронців, які, на його думку, "дуже швидко розвінчали таке майстерно створене ним надійне алібі".

 

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