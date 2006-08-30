Мадонні пророкують смерть у Москві

Релігійний наставник зірки відмовляє її від поїздки до Росії. Безпрецедентні заходи безпеки, пов`язані з приїздом суперзірки до Москви, пояснюються простим страхом співачки за своє життя.

Наставниця Мадонни так само, як і вона, послідовниця каббали передбачила їй смерть саме в Москві.

Світова знаменитість прислухається до всього, що їй говорить ця мудра жінка, тому задовго до візиту в російську столицю у Мадонни почалася паніка.

Наставниця дуже настирливо відмовляє зірку від поїздки до Москви. Вона пояснює співачці, що неспроста виникло стільки проблем з організацією шоу в російській столиці. На її думку, це вищі сили опираються приїзду співачки до Москви, щоб уберегти її від страшної небезпеки.

Але відмовитися від концерту в Москві Мадонна вже не може, оскільки вже підписані всі контракти. Єдине, що вона може, це зажадати забезпечити їй небачені заходи безпеки. Втім, що вона і зробила.

Організатори спочатку забронювали для зірки три кращі готелі Москви, потім запропонували представникам Мадонни поселити її в заміському будинку, але менеджери відкинули цю ідею. Врешті-решт співробітники і служба безпеки, оглянувши всі готелі, зупинили свій вибір на готелі в центрі Москви.

Вже зараз, коли до приїзду співачки залишається два тижні, в готелі почалися ремонтні роботи.

Для Мадонни, її найдорожчих членів колективу і охорони заброньований цілий поверх, де знаходяться президентські апартаменти вартістю близько шести тисяч євро. На вимогу співачки у всіх п`яти кімнатах розкішного номера терміново перефарбовують стіни в бежевий колір і міняють килимове покриття, а також покращують інтер`єр трьох кімнат, спальні, вітальні і двох ванних кімнат.

Як розповіли нам в готелі, перебування Мадонни принесе іншим постояльцям неабияку кількість проблем і незручностей. Мало того що на кожному кроці гості столиці стикатимуться з похмурими сек`юріті (на цей час охорона готелю буде збільшена в два рази), так вони ще і не зможуть запросити нікого до себе в гості, тільки якщо наперед поклопочуться про те, щоб замовити спеціальну перепустку. Менеджери готелю розуміють, що проживання такої зірки, як Мадонна, буде украй незручним для решти клієнтів, тому погодилися повернути гроші тим , кого категорично не влаштує "спецрежим".

Обозреватель з посиланням на ter-a.com.ua/