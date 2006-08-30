В Ужгороді три школярки пошкодили пам’ятники на 11 могилах
12:33, 30 серпня 2006Суспільство
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Дівчата віком від 12 до 15 років
В Ужгороді правоохоронці викрили трьох місцевих жительок – учениць однієї школи (віком 12-15 років), які вночі 16 серпня з хуліганських спонукань пошкодили на міському цвинтарі “Калварія” пам’ятники на 11 могилах.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.
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