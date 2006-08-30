В Ужгороді три школярки пошкодили пам’ятники на 11 могилах

В Ужгороді правоохоронці викрили трьох місцевих жительок – учениць однієї школи (віком 12-15 років), які вночі 16 серпня з хуліганських спонукань пошкодили на міському цвинтарі “Калварія” пам’ятники на 11 могилах.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.