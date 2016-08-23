"Розвалився від першого пострілу": мінометники ЗСУ випробували новий український "Молот" за півмільйона (фото)

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні у мінометників 72-ї бригади свято - тестували найпотужнішу українську розробку - 120-міліметровий міномет "Молот". Нагадаю, що кожен міномет обійшовся ВСУ у феєричні 480 тисяч гривень. Від такого девайса за таку ціну чекаєш багато чого, тому ми підготувалися грунтовно, тим більше знаючи, що нещодавно від вибуху "Молота" на "Ширлане" загинув командир міномета і 9 осіб було поранено", - зазначив Тапольський.

Військовий розповів, що мінометники вирили кілька окопів, "стріляли зі шнурка і ховалися від мінометів де тільки можливо, були на максимальному стрьомі, але все обійшлося".

За його оцінкою, "Молот" - "дуже погана копія" радянського міномета 2С12 "Сані".

Читайте такожКиївський завод "Маяк" розробив новий міномет за стандартами НАТО (фото)

"Ще нові міномети вже досить облізлі, фарба стирається на раз. У тест-драйві взяли участь 12 "Молотів". 2 з них випробування не пройшли - один розвалився ще на під'їзді на вогневу, другий - під час першого пострілу. Також банально відвалився механізм горизонтування... кріплення стовбура просто відвалилося. Після п'ятого пострілу механізм одного з мінометів почав клинити. Ну і конструктивно незручні кріплення, громіздкий і незручний колісний хід і сам міномет дуже нестійкий", - написав Тапольський.

Крім того, він висловив обурення тим, що з "Молотом" йдуть приціли 1946 року випуску.

"Тупо під носом дерибаняться величезні гроші, і головне, від цих мінометів залежить життя наших мінометників, а нам стріляти з цього трешу", - підкреслив солдат.