Вибух на полігоні "Широкий лан": прокуратура почала розслідування, за життя двох військових борються лікарі

Про це повідомив заступник військового прокурора Південного регіону України Валерій Кривонос в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Внесено (дані) до єдиного реєстру та розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил поводження зі зброєю і боєприпасами, ст. 414 Кримінального кодексу України, ч. 2, дії, що спричинили загибель", - сказав Кривонос.

За його словами, за життя двох військових борються лікарі. "Одна людина загинула, 8 або 9 (отримали) тілесні ушкодження, з них двоє важких, за їх життя борються лікарі", - сказав Кривонос.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 11.00 на полігоні «Широкий лан» під час стрільб розірвався 120-мм міномет, внаслідок чого, за попередньою інформацією, загинув один військовослужбовець, ще 8 зазнали поранень.