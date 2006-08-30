На Україну насувається циклон з Балкан

Завтра в Україні у зв`язку з переміщенням циклону з Балкан у південних і центральних областях очікується ускладнення погодних умов: дощі, грози, вночі та вранці місцями сильні зливи, град, шквали 19-24 м/с.

На решті території часом дощ, гроза, у східній частині вдень в окремих районах град, шквали 17-22 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер у східній половині південний, на решті території західний, північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 15-20°; у південних, східних областях і Криму вночі 14-19°, вдень 21-26°, у Криму та Приазов`ї до 29°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

1-2 вересня - хмарно з проясненнями. Дощі, грози, 1 вересня у західних областях місцями сильні дощі, у північних та східних областях невеликі дощі. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних, північних та центральних областях вночі 7-12°, вдень 14-19°; у південних та східних областях вночі 9-14°, місцями 15-17°, вдень 18-23°, 1 вересня у східних областях до 28°; у Криму вночі 12-17°, вдень 20-25°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

3-4 вересня - короткочасні дощі, місцями грози, 3 вересня у східній половині переважно без опадів. Температура вночі 8-14°, на півдні до 17°; вдень 18-24°, у південній та східній частині 23-28°.

У Києві та області у четвер очікується хмарна погода з проясненнями. Часом дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 15-20°; у Києві вночі 11-13°, вдень 16-18°.

1-2 вересня - хмарно з проясненнями. Часом дощ (1 вересня невеликий). Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 14-19°.

Вночі 3 вересня переважно без опадів, надалі короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі суттєво не зміниться, вдень підвищиться до 18-23°.