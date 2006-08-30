За безпеку боєприпасів в Україні не відповідає ніхто

Влада повинна визначити орган, який би координував питання утилізації боєприпасів в країні в цілому. Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив керівник дослідницьких програм Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння (ЦДАКР) Сергій ЗГУРЕЦЬ, коментуючи причини повторення вибухів на артилерійській базі під Новобогданівкою.

«Новобогданівка є лише приватним і найяскравішим прикладом цієї проблеми», - сказав С.ЗГУРЕЦЬ. Він нагадав, що перші вибухи в Новобогданівці сталися в 2004 році, при цьому з 3,8 тис. умовних 20-тонних вагонів вибухнуло 900.

За його словами, виділення перших сум на ліквідацію наслідків вибухів «спровокувало бажання різних угруповань сісти за розподіл цих грошей».

«Виникли суперечки – одні говорили, що цим повинні займатися заводи Міноборони, інші – заводи Мінпромполітики, треті – спецекспортери, четверті пропонували створити спеціальну компанію, яка сама найматиме найефективніших виконавців», - сказав він.

«Формально – люди почали ділити шкуру не убитого ведмедя, і вийшло так, що через ці баталії пройшов час, потім почалася помаранчева революція...», - додав він.

«Сьогодні ситуація така сама як у 2004 році – є боєприпаси, є розрізнені потужності і заяви про те, що потрібно цю проблему вирішувати», - зазначив С.ЗГУРЕЦЬ, додавши, що ніколи утилізація боєприпасів не розв`язувалася на державному рівні.

Він переконаний, що зараз будуть виділені бюджетні кошти, і головне завдання - щоб це питання не загрузнуло на етапі суперечок між різними відомствами.

С.ЗГУРЕЦЬ відзначив, що перші ознаки цього вже є – МНС і Міноборони сперечаються, хто повинен працювати в Новобогданівці .

За його словами, де-юре саме МНС повинно займатися розмінуванням, оскільки ця функція, згідно із Законом України «Про оборону», саме цього відомства - за ситуації, коли держава не веде війну.

«Я думаю, що зараз головна проблема у тому, що після заяв про те, що потрібно виділити гроші і розв`язати проблему, починається велика чорна діра – виникає питання: хто займатиметься утилізацією, які саме підприємства, хто відповідатиме за цю діяльність, як розподілятимуться неліквідні та небезпечні боєприпаси, хто буде реальним інтегратором і координатором цих робот», - сказав він.

«Сьогодні Міноборони займатися цим питанням не хоче і не може, в Мінпромполітиці немає відповідального за утилізацію - координуючого центру теж немає», - зазначив експерт.

«Зараз така ситуація, що знайти крайнього в черговому провалі програми утилізації насправді буде складно. Мало виділити гроші і написати програму – треба визначити виконавця», - вважає експерт. За його словами, «сьогодні ми не знаємо, хто в країні відповідає за проблему утилізації боєприпасів – з кого питати”.