Радник Авакова розповів про зброю, з якої поліцейські вбили жителя Кривого Озера під час затримання

Про це заявив народний депутат, радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко в ефірі телеканалу 112.ua.

За його словами, зараз проводяться слідчі дії, зброю, з якої стріляли, ще не знайдено.

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"Про те, що загиблий був застрелений з травматичного пістолета, це факт, це показав результат судово-медичної експертизи. На сьогоднішній момент вона (зброя - УНІАН) розшукується. Це не була табельна зброя, це був пістолет системи під патрон "Флобера", який продається в будь-якому мисливському магазині, вільно, без дозволу", - сказав нардеп.

Нардеп зазначив, що сьогодні буде висунуто підозру поліцейському, який перевищив свої службові повноваження і вистрілив з травматичної зброї.

"На сьогоднішній момент немає підстав припускати, що необхідно було застосовувати силу, тим більше застосовувати вогнепальну зброю, в даному випадку могло вистачити кількох прийомів рукопашного бою, щоб зупинити хулігана", - додав він.

Геращенко зазначив, що справа перебуває на контролі Авакова і генпрокурора Юрія Луценка.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня в Кривоозерському районі Миколаївської області під час затримання поліцейськими помер 32-річний чоловік.

Як стверджують у поліції, померлий пручався, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та наручники". У прес-службі прокуратури Миколаївської області повідомили, що 24 серпня в Кривому Озері майже 200 місцевих жителів пікетували прокуратуру та райвідділ поліції у зв'язку із загибеллю чоловіка, який помер під час затримання поліцейськими.