Азаров збирається подвоїти ВВП за 10 років

Перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ заявляє про намір уряду добитися подвоєння ВВП за 10 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Орієнтиром для нас є подвоєння валового внутрішнього продукту нової технологічної якості», - сказав він.

Водночас перший віце-прем’єр зазначив, що зараз уряд розпочинає втілення проекту модернізації держави, який міститься у коаліційній угоді фракцій Верховної Ради. «Реформи ніколи не відбуваються просто. Але я переконаний, що ми впораємося із завданням», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що зараз на доручення прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА робочі групи формують блоки Програми діяльності уряду на 5 років. «Програма фактично визначає нову індустріалізацію країни», - підкреслив М.АЗАРОВ