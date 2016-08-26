В Івано-Франківській області сільські посадовці отримали 470 тисяч гривень за 0,2 га землі

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Івано-Франківської області, слідчими прокуратури спільно з працівниками Національної поліції викрито отримання неправомірної вигоди службовими особами органу місцевого самоврядування області.

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Встановлено, що упродовж квітня-серпня 2016 року службові особи однієї із сільських рад Тисменицького району спільно із керівником громадського об’єднання вимагали неправомірну вигоду в розмірі 470 тис. грн у представника суб’єкта господарювання за безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки площею 0,2 га.

Частину неправомірної вигоди в сумі 70 тис. грн службові особи отримали у квітні - червні, решту неправомірної вигоди в розмірі 400 тис. грн отримали 25 серпня, після чого даний факт було задокументовано правоохоронними органами області.

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

За повідомленнями місцевих інтернет-видань затриманим на хабарі виявився голова Березівської сільської ради (село поблизу Івано-Франківська – УНІАН).