Влада Миколаєва вирішила не "дискримінувати" радіо "Шансон", заборонивши в транспорті усю музику

Як повідомили УНІАН у мерії Миколаєва, таке рішення було ухвалено у п'ятницю, 26 серпня.

Підставою для такого кроку стали численні скарги городян на гучну музику в стилі «шансон», що звучить у громадському транспорті.

Начальник управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій міськради В'ячеслав Кащенюк зазначив, що спочатку пропонувалося заборонити відтворення музичних творів радіо «Шансон», оскільки більшість пасажирів скаржилися саме на нього.

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Однак мер Миколаєва Олександр Сенкевич виступив проти заборони трансляції якоїсь однієї радіостанції, підкресливши, що необхідно встановлювати одні правила для всіх, а дискримінація – неприпустима. Він зазначив, що оскільки є скарги городян, необхідно забороняти будь-яку музику в громадському транспорті.

«На мою думку, якщо ми забороняємо, то треба забороняти відтворення будь-якої музики», - сказав Сенкевич.

«Після нетривалої дискусії члени виконкому вирішили доопрацювати цей проект рішення й заборонити водіям громадського транспорту відтворювати будь-яку музику під час перевезення пасажирів», - повідомили в мерії.