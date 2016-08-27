Поліцейський, якого звинувачували у вбивстві в райвідділку студента Індила, пройшов переатестацію

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Дмитро Гнап.

"Після Миколаївщини, давайте поглянемо, як пройшла переатестація в Києві. Пам'ятаєте, як кілька років тому у київському райвідділку міліції загинув студент Ігор Індило? Подивіться на це фото. Це старший лейтенант Сергій Приходько. Він був головним обвинувачуваним в смерті студента… Приходько отримав тоді лише умовний термін - 5 років за перевищення влади. Зараз родина студента намагається оскаржити цей вирок в Страсбурзі", - написав він.

Читайте такожУбивство поліцейськими чоловіка на Миколаївщині: ЗМІ показали ключові моменти справи (відео)

"Переатестувався. Став поліцейським. Працює у тому ж Шевченківському райвідділку", - написав Гнап про Приходька.

"Більше того, як свідчить відповідь на мій запит з київського управління поліції, Приходько працює в "секторі превенції". Цей сектор з колишніх дільничних, відповідає за громадський порядок на Сирці, і за роботу з неповнолітніми", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Індило помер у Шевченківському райуправлінні міліції 18 травня 2010 року - дільничний міліціонер забрав Індила з одного із гуртожитків у відділення міліції, а на ранок батьків попросили забрати тіло хлопця з моргу.

Прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками райуправління міліції. Пізніше справа була передана на розслідування до прокуратури столиці. У прокуратурі заявили, що смерть студента стала наслідком службової недбалості і перевищення повноважень з боку двох працівників правоохоронних органів.

5 січня 2012 року Деснянський райсуд засудив дільничного Приходька, обвинувачуваного у причетності до загибелі Індила, до 5 років позбавлення волі з відтермінуванням відбування покарання на два роки. Перед цим суд закрив кримінальну справу стосовно ще одного підсудного - старшого інспектора Шевченківському райуправління міліції Сергія Коваленка. Цю справу за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України було закрито на підставі акту амністії.

12 січня 2012 року адвокат батьків Індила подав скаргу в Апеляційний суд Києва на рішення Деснянського райсуду про умовне засудження колишнього співробітника міліції, який обвинувачувався у причетності до смерті студента.