Стали відомі імена членів екіпажу затонулого суховантажу «Толстой»

Морська адміністрація Болгарії повідомила сьогодні імена членів екіпажу суховантажу "Толстой", котрий йшов з вантажем металобрухту з порту в Ростові-на -Дону в Туреччину й затонув в суботу біля болгарського узбережжя, передає ІТАР-ТАРС.

Капітан судна - росіянин Андрій Кулик.

Всі інші члени екіпажу - громадяни України.

Це старший помічник капітана Ігор Смольник, другий помічник Сергій Зоря, старший механік Іван Стеновиш, другий механік Олександр Гламжин, третій механік Іван Падаруєв, матрос Андрій Криженовський, матрос Олександр Дроздов, матрос Денис Метряхєв і кухар Кирило Хохлов.

Ім`я матроса, що сьогодні зранку подзвонив в екстрену службу 112 - Андрій Криженовский, уточнив представник Морської адміністрації Болгарії Павло Бонєв. За його словами, ще не вдалося визначити ім`я другої людини, що перебуває разом із Криженовським.

ICTV