В Одеському порту заарештоване іноземне судно

Приморський районний суд Одеси задовольнив заяву про забезпечення позову міської ради до судноплавної компанії MS «E. R. BRІSBANE» Schіffahrtgesellschaft mbH&Co. KG про стягнення збитків майже в 24,5 млн. дол. Про це УНІАН повідомили в міськуправлінні інформації.

Заяву подано з урахуванням того, що відповідач досі не надав банківської гарантії відшкодування шкоди, завданої 18 серпня внаслідок найбільшого в історії Одеси аварійного розливу нафтопродуктів. Єдиним ліквідним майном відповідача на території України є судно «Сmа CGM Aegan» (прапор Ліберії), за рахунок якого можлива компенсація заподіяної шкоди.

Відповідно до вердикту суду, на теплохід накладено арешт до винесення рішення у справі. Судно залишиться під арештом до моменту сплати відповідачем суми заподіяного збитку або до надання банківській гарантії.

Протягом 5 днів представник судновласника має право подати до Апеляційного суду Одеської області заяву про оскарження рішення Приморського суду.

Як повідомляв УНІАН, аварія 18 серпня сталася в Одеському порту внаслідок невдалого швартування контейнеровоза до причалу. В результаті у воду потрапили понад 74 тонни нафтопродуктів. Через кілька днів плями мазуту були виявлені також на узбережжі Одеси.