США закликали Росію негайно звільнити Умерова

Про це йдеться у заяві представника Держдепартаменту США Джона Кірбі, передає Українська правда.

"Ми вкрай стурбовані затриманням кримськотатарського лідера Ільмі Умерова. Ми розуміємо, що стан його здоров'я зараз критичний. Він продовжує перебувати в примусовому психіатричному ув'язненні. Ця тактика утримання дисидентів в психіатричних палатах викликає глибоку тривогу. Ми приєднуємося до міжнародного співтовариства і закликаємо російський уряд звільнити його негайно", - заявив Кірбі.

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The US is concerned by the detention of Crimean Tatar leader Ilmi Umerov. The Russian govt. should release him. https://t.co/ydEMo56pHO — Department of State (@StateDept) August 29, 2016

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Так званий «прокурор Республіки Крим» Наталія Поклонська повідомила, що стосовно Умерова порушено кримінальну справу як «члена екстремістської організації «Меджліс кримськотатарського народу». «У березні 2016 р. громадянин Умеров, перебуваючи на території України, виступав у прямому ефірі українського телеканалу АТR, де публічно закликав до порушення територіальної цілісності РФ. Потім виступ Умерова було розміщено в мережі Інтернет», - заявила Поклонська.

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11 серпня так званий «суд» у Сімферополі задовольнив клопотання слідчого доправити Умерова у психіатричний стаціонар для проведення судово-психіатричної експертизи. Під час судового засідання йому стало зле, і «швидка» забрала його в лікарню.

16 серпня працівники ФСБ Росії вивезли Умерова з лікарні у психдиспансер для проведення психіатричної експертизи.