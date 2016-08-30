У заступника міністра фінансів кинули тортом (фото)

За даними ряду ЗМІ, Марченко брав участь у публічній дискусії щодо зміни підходів до виплати стипендій.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів запропонувало урізати видатки на стипендії з нового бюджетного року.

У відомстві пояснили, що Мінфін направив головним розпорядникам бюджетних коштів інструктивний лист щодо підготовки запитів до проекту державного бюджету на 2017 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2018 – 2019 роки.

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У рекомендаціях, які супроводжують лист, сказано про скорочення видатків на стипендії.

У разі, якщо рекомендації Мінфіну будуть враховані в бюджеті на наступний рік, вже з 1 січня 2017 року багато бакалаврів і магістрів не будуть отримувати стипендію.

Незабаром у відомстві заявили, що Мінфін не відміняв стипендії, але хоче передбачити новий механізм їх виплати.