У заступника міністра фінансів кинули тортом (фото)
У заступника міністра фінансів Сергія Марченка на прес-конференції кинули тортом.
За даними ряду ЗМІ, Марченко брав участь у публічній дискусії щодо зміни підходів до виплати стипендій.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів запропонувало урізати видатки на стипендії з нового бюджетного року.
У відомстві пояснили, що Мінфін направив головним розпорядникам бюджетних коштів інструктивний лист щодо підготовки запитів до проекту державного бюджету на 2017 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2018 – 2019 роки.
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У рекомендаціях, які супроводжують лист, сказано про скорочення видатків на стипендії.
У разі, якщо рекомендації Мінфіну будуть враховані в бюджеті на наступний рік, вже з 1 січня 2017 року багато бакалаврів і магістрів не будуть отримувати стипендію.
Незабаром у відомстві заявили, що Мінфін не відміняв стипендії, але хоче передбачити новий механізм їх виплати.