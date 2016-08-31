На ділянці кордону з Росією встановили автономну вежу з відеонаглядом (відео)

Йдеться про пункт пропуску Журавлівка, повідомляє 5 канал.

Як зазначається, це експериментальна вежа. Вона автономна – працює від сонячних батарей і поки є єдиною подібною спорудою на кордоні.

"До спостережної вежі не підведено жодних ліній електроживлення, тобто це може бути тут, може бути десь далеко від населеного пункту, де ніяких кабельних ліній немає, але за допомогою сонячних елементів батареї забезпечується електроживлення", – пояснює представник Східного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Бєляцький.

Повідомляється також, що тут є і мультисенсорна оптична система, і тепловізор, і відеокамера, які фіксують все, що відбувається на відстані кількох кілометрів від українсько-російського кордону. Зображення передається на екран у центрі управління.

Окрім технічного оснащення, прикордонники укріплюють КП "Журавлівка" і бойовими позиціями. Під вежею облаштовані вогневі позиції, ці окопи розраховані на десять військовослужбовців прикордонного загону, які зможуть тримати оборону до приходу основних сил.

Крім того, за потреби, стримувати ворога бійці також можуть у спеціально обладнаному бетонному бліндажі.

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"Ми можемо вести оборонні дії проти озброєного нападу противника у трьох секторах: основний сектор визначений трьома орієнтирами , зліва – це лісосмуга, прямо інформаційний покажчик і справа також лісосмуга", – пояснює військовослужбовець харківського прикордонного загону ДПСУ Максим Гуртовий.

Втім, у відомстві наголошують, що така вежа постійної присутності прикордонників не потребує, бо у разі небезпеки вони прибудуть за лічені хвилини.

Як відомо, раніше на цьому контрольному пункті здійснювали пропуск громадян та транспорту. Після початку російської агресії на сході України його закрили.