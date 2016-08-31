Потерпілі у справі "торнадівців" дають останні свідчення в суді (відео)

Жертви дають свідчення. Місяць тому судові засідання відзначилися скандалами: прихильники АТОвців на вулиці билися з поліцією, а підсудні обливали прокурорів нечистотами.

Як повідомлялося, 17 червня 2015 року суд заарештував ряд бійців роти "Торнадо" ГУ МВС України в Луганській області за підозрою у скоєнні низки тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти Руслан Онищенко у період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували, заявили в ГПУ.

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Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти.

19 серпня на черговому засідання суду один з обвинувачуваних екс-бійців "Торнадо" Юрій Шевченко частково визнав свою провину.