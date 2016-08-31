Річниця кривавого теракту під Радою: у Києві вшанували пам'ять загиблих нацгвардійців (фоторепортаж)

Минулорічні події у виступі перед бійцями Нацгвардії та поліції прокоментував командувач НГУ Юрій Аллеров, передає кореспондент УНІАН.

Читайте такожСправа про теракт під Радою: у суді прибічники підозрюваних побилися з правоохоронцями

"Це неприпустимо, щоб у мирній обстановці гинули правоохоронці. Ніхто не має права ображати правоохоронця - це державна людина, громадянин України. Він охороняє спокій держави, спокій самого народу", - наголосив він.

У свою чергу народний депутат Андрій Тетерук запевнив, що винні у теракті понесуть покарання. "Я хочу запевнити: ніхто не уникне покарання - ні ті, хто вбиває наших людей-побратимів на сході, ні ті, хто чинить теракти".

Панахида за загиблими військовослужбовцями відбулась у Михайлівському соборі.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2015 року після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації біля ВР сталися масові заворушення. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати парламент, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За підозрою у застосуванні тоді гранати затримали колишнього бійця батальйону спецпризначення "Січ" МВС України Ігоря Гуменюка.