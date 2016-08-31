У Кременчуку перепоховали бійця АТО, який загинув під Іловайськом (фоторепортаж)
У Кременчуку Полтавської області 31 серпня перепоховали військовослужбовця Антона Бутиріна, який загинув два роки тому під Іловайськом.
Як передає кореспондент УНІАН, прощання із загиблим учасником АТО відбувалося в міському Палаці культури.
Пізніше панахида за загиблим відбулася у Свято-Миколаївському соборі УПЦ.
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Старший навідник Бутирін загинув 28 серпня 2014 року на дорозі між селами Новозар’ївка і Войкове. Сержант Бутирін служив у складі ротно-тактичної групи 92-ї окремої механізованої бригади, яка опинилася в «Іловайському котлі».
6 вересня 2014 року останки тіла бійця поховали в Запоріжжі. Пошуковики місії «Евакуація-200» ідентифікували тіло за експертизою ДНК і привезли до Кременчука.
Поховали бійця на алеї Героїв АТО на Свіштовському кладовищі Кременчука.
Бутирін народився 1 січня 1978 року в Кременчуку. Поповнив ряди Збройних сил України 2 серпня 2014 року, ставши бійцем військової частини ППВ6250.