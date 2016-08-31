Відзавтра пункти пропуску на лінії розмежування переходять на осінній графік роботи
Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі переходять на скорочений осінній графік роботи, тепер перетнути лінію зіткнення можна буде лише з 7.00 до 18.30.
КПВВ у районі проведення АТО із міркувань безпеки переходять на осінній графік роботи. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
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З 1 вересня пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися в нових часових рамках, з 7.00 до 18.30. Таким чином час роботи КПВВ стає меншим.
«Прикордонна служба України просить громадян врахувати дану інформацію під час планування поїздки та перетину лінії розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду», - додали у відомстві.
Прикордонники пояснили, що зміна часового режиму в першу чергу пов’язана з безпековою складовою та направлена на убезпечення життя мирного населення, яке перетинає лінію розмежування, оскільки світла пора доби зменшується, а в темний час підвищуються ризики обстрілу з боку російських найманців.