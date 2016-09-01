Раніше сядеш - раніше вийдеш: кращі жарти з нагоди 1 вересня (фото)
12:22, 01 вересня 2016Суспільство
3396 0
Традиційно 1 вересня школярі починають новий навчальний рік з урочистих заходів у своїх школах.
Учні "радіють" з нагоди 1 вересня / Фото Соцмережі
Втім, для більшості учнів День знань не є таким вже святом, адже це означає кінець канікул і відпочинку.
Ми зробили підбірку демотиваторів щодо учнівської "радості" на 1 вересня.
А ось це вже класика!
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter