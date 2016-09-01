Раніше сядеш - раніше вийдеш: кращі жарти з нагоди 1 вересня (фото)

12:22, 01 вересня 2016
Суспільство
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Традиційно 1 вересня школярі починають новий навчальний рік з урочистих заходів у своїх школах.

Соцмережі

Втім, для більшості учнів День знань не є таким вже святом, адже це означає кінець канікул і відпочинку.

Ми зробили підбірку демотиваторів щодо учнівської "радості" на 1 вересня.

А ось це вже класика!

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