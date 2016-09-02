Обшук в будинку сімферопольської журналістки не пов'язаний з її професійною діяльністю – адвокат

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

"Обшук проводився у її батьків у зв'язку з господарською справою. З її професійною діяльністю він ніяк не пов'язаний. Співробітники, які його проводили, навіть не знали, що вона журналістка", – сказав Темішев.

Він відмовився уточнювати подробиці справи, через яку силовики приходили з обшуком у будинок до Абдувелієвих. На даний момент обшук завершено.

Як стверджує Темішев, всі дії окупаційними силовими структурами були проведені у відповідності з російським законодавством. Він також спростував інформацію про пошкодження дверей в будинку журналістки.

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Як повідомлялося, вранці 2 вересня журналістка Лілія Буджурова заявила про проведення обшуку у будинку журналістки інтернет-порталу Crimean Tatars Абдувелієвої. Це портал про культурі, традиції, мову, історію кримських татар, який почав роботу з початку серпня.

З 1 квітня 2015 року на півострові були закриті кримськотатарські ЗМІ медіа-холдингу ATR – телеканали ATR і Lale, радіо "Мейдан". Цей крок засудили США, Європейський Союз, ОБСЄ і Amnesty International, назвавши його подальшим переслідуванням кримських татар на півострові.