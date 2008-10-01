Архітектори похвалили проект Посольства Казахстану і...

Архітектурно-містобудівна рада Києва відправила на доопрацювання проект будівництва будинків і споруд дипломатичного представництва і житлового комплексу для дипломатів і адміністративного будинку ГДІП з підземними паркінгами на вулиці Танковій, 4-б в Шевченківському районі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні під час засідання Містобудівної ради.

Проект розроблений ТАМ «А.Пашенько» на замовлення КП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв».

За словами архітектора Андрія ПАШЕНЬКО, земельна ділянка під забудову площею 2,7 га, розташована на території, де раніше були теплиці фірми «Троянда», межує з ділянкою, на якій проектується комплекс споруд для Посольства США. Він додав, що обидва проекти узгоджені між собою.

Проект передбачає будівництво 12-18-поверхового житлового будинку для дипломатів на 212 квартир загальною площею 29,15 тис.кв.м з підземним паркінгом на 235 машиномісць, 8-13-поверхового житлового будинку для дипломатів на 81 квартиру загальною площею 18 тис. кв.м з підземним паркінгом на 120 машиномісць, 11-16-поверхової адміністративної будівлі ГДІП загальною площею 22 тис.кв.м з підземним паркінгом на 180 машиномісць, 5-поверхової будівлі посольства і консульства Казахстану загальною площею 7 тис. кв.м з підземним паркінгом на 100 автомобілів, а також 3-поверхову резиденцію посла Казахстану загальною площею 2,5 тис. кв. м.

Загалом на ділянці розташуються одна підковоподібна каскадна житлова будівля, одна окрема каскадна житлова будівля, будівля ГДІП розташується в глибині ділянки і примикає до котельні, яку планується реконструювати, а також будівля посольства з трьома гостьовими автостоянками. Під будівлями розташуються підземні паркінги.

Під час обговорення проекту член Містобудівної ради Євген ЛІШАНСЬКИЙ порекомендував проектувальникам подумати над розмаїтістю фасадних рішень будівель. Він відзначив, що функціональне зонування території виконано правильно й грамотно.

При цьому архітектор вважає, що необхідно опрацювати схему організації транспорту і пішоходів з урахуванням специфічних особливостей режимних об`єктів.

Разом з тим посол Казахстану в Україні Амангельди ЖУМАБАЄВ відзначив, що зважаючи на дружні відносини України і Казахстану в Астані планується зведення пам`ятника Тарасу Шевченку, а також перейменувати в його честь одну з вулиць міста. У свою чергу в Києві, навпроти диппредставництва, планується встановити пам`ятник казахстанському поету Джамбулу в парку «Нивки», а вулицю Кузьміна перейменувати в його честь.

Головний архітектор Києва Василь ПРИСЯЖНЮК рекомендував замовникові продовжити роботу над об`єктом, а також розробити генплан забудови, визначити черговість будівництва, переглянути площу посольства Казахстану, опрацювати архітектуру кожної будівлі.