У мережі з'явилися фото зі зйомок нового фільму про святого Паїсія Величковського, що вийде наприкінці осені

Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук засновник БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон» Дмитро Ворона, під час останньої поїздки на Святу Гору науково-дослідна експедиція побувала у монастирі Ксенофонт.

"Цей монастир, як і інші афонські обителі, зберігає під своїми склепіннями найбільші святині Великої Візантії і саме там знаходиться чудотворна ікона великомученика Георгія Побідоносця. Переказ свідчить, що під час другого іконоборчого періоду, виконуючи наказ імператора, воїни кинули ікону у вогонь, але вона залишилася неушкодженою. Тієї ж ночі християни дістали ікону і опустили її в море, сподіваючись, що вона знайде притулок на іншому березі, де їй зможуть приклонитися віруючі.

Через століття ікона пристала до берега Афонського півострова, де знаходиться монастир Ксенофонт. На тому місці, куди прибула ікона, забило джерело, і сьогодні тисячі віруючих отримують від нього зцілення. Нині, як і протягом останніх 40 років, монастир знаходиться під духовним керівництвом геронди Алексія, який показує братії живий приклад чернечого послуху: співає на криласі, працює в монастирській лавці і в саду", - розповів Дмитро Ворона.

За словами засновника фонду, під час спілкування зі старцем, знімальна група отримала його благословення і мудрі настанови для подальшої роботи.