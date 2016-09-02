У мережі з'явилися фото зі зйомок нового фільму про святого Паїсія Величковського, що вийде наприкінці осені

18:29, 02 вересня 2016
Суспільство
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Документально-просвітницький фільм про преподобного Паїсія Величковського і Святу Гору Афон, зйомки якого здійснюють українські дослідники, вийде вже наприкінці осені.

facebook.com/athos.ukraine

Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук засновник БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон» Дмитро Ворона, під час останньої поїздки на Святу Гору науково-дослідна експедиція побувала у монастирі Ксенофонт. 

"Цей монастир, як і інші афонські обителі, зберігає під своїми склепіннями найбільші святині Великої Візантії і саме там знаходиться чудотворна ікона великомученика Георгія Побідоносця. Переказ свідчить, що під час другого іконоборчого періоду, виконуючи наказ імператора, воїни кинули ікону у вогонь, але вона залишилася неушкодженою. Тієї ж ночі християни дістали ікону і опустили її в море, сподіваючись, що вона знайде притулок на іншому березі, де їй зможуть приклонитися віруючі.

facebook.com/athos.ukraine

Через століття ікона пристала до берега Афонського півострова, де знаходиться монастир Ксенофонт. На тому місці, куди прибула ікона, забило джерело, і сьогодні тисячі віруючих отримують від нього зцілення. Нині, як і протягом останніх 40 років, монастир знаходиться під духовним керівництвом геронди Алексія, який показує братії живий приклад чернечого послуху: співає на криласі, працює в монастирській лавці і в саду", - розповів Дмитро Ворона.

За словами засновника фонду, під час спілкування зі старцем, знімальна група отримала його благословення і мудрі настанови для подальшої роботи.

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