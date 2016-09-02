Сержанта Нацгвардії, який здавав у ломбард майно військової частини, засудили до 5 років ув’язнення

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, встановлено, що начальник речового сховища господарчого взводу роти бойового та матеріального-технічного забезпечення однієї з військових частин Нацгвардії «таємно виносив з військової частини державне майно (альпіністське спорядження, бесідки, мотузки, спускові пристрої тощо) та здавав його під заставу в ломбард».

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Таким способом упродовж червня-серпня 2015 року військовослужбовцем було нанесено збитків військовій частині на загальну суму 78 тис грн, зазначили в прокуратурі.

"Завдяки реагуванню військової прокуратури, у ході досудового розслідування вказані збитки відшкодовані в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що суд визнав молодшого сержанта винним за ч. 3 ст. 410 КК України (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.