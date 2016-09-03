На "Південмаші" робітник заводу поранив двох вартових Нацгвардії

У Дніпрі на Південному машинобудівному заводі ім. А. М. Макарова робітник підприємства поранив з вогнепальної зброї двох вартових з підрозділу Національної гвардії України, які охороняли підприємство.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацгвардії, сьогодні близько 2:00 особовий склад караулу НГУ з охорони заводу затримав фрезерувальника одного з цехів при спробі викрасти велику кількість кольорового металу. Під час затримання чоловік вів себе неагресивно та виконував команди вартових, але несподівано дістав зброю і відкрив вогонь по солдатах.

В результаті двоє вартових отримали поранення. Робітник заводу намагався втекти з місця інциденту, але був затриманий правоохоронцями, які прибули на допомогу. Затриманого передали працівникам поліції. Стосовно нього порушено кримінальне провадження.

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Пораненим вартовим надана необхідна медична допомога, їх здоров'ю нічого не загрожує.

У свою чергу в Департаменті комунікації Національної поліції інформували, що затриманий - раніше судимий 54-річний житель Дніпра. Від будь-яких пояснень він відмовляється. З місця події поліцейські вилучили кобуру, а в пошуках пістолета задіяно кінологів з собаками.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15 (замах на злочин) і ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.