Прикордонники затримали 134 тонни стріляних гільз, які везли з Донбасу до Придністров'я

Про це повідомляє сайт ДПСУ.

"Під час перевірки в залізничному пункті пропуску "Слобідка" вантажного потяга сполученням "Краматорськ (Укр.) – Рибниця (РМ)" прикордонниками Котовського загону спільно з працівниками митниці було виявлено два вагони з металобрухтом кольорового металу, яке підлягає обов’язковій реєстрації", - йдеться в повідомленні.

У статті наголошується, що в поїзді, який перевозив вугілля та металобрухт, більш як 134 тонни кольорових металів перебували у пресованих брикетах від відстріляних гільз стрілецької зброї калібром 5,45 і 12,7 міліметрів та мінометних боєприпасів.

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"Зазначені вагони, які прямували до Молдови були відчеплені та направлені для проведення додаткової експертизи", - підкреслюється в повідомленні.