На уроці фізкультури померла 12-річна дівчинка

У середній школі міста Новоселиця Чернівецької області на уроці фізкультури померла 12-річна школярка.

Як передає кореспондент УНІАН, трагічний випадок стався учора, 1 жовтня.

За словами очевидців, дівчинці стало зле під час виконання вправ з бігу на уроці фізкультури.

Уже через дві хвилини на місце події прибули лікарі, оскільки школа знаходиться поблизу лікарні. Ще через три хвилини дівчинку доставили у реанімаційне відділення, де бригада реаніматорів упродовж 15 хвилин намагалася врятувати їй життя, але реанімаційні заходи успіху не мали і лікарі констатували смерть дівчинки.

Розпорядженням голови Чернівецької облдержадміністрації Володимира КУЛІША для проведення розслідування трагедії створено комісію з читсла лікарів та освітян, яка вже сьогодні розпочне роботу у Новоселиці.

Начальник Головного управління охорони здоров’я ОДА Ігор ШКРОБАНЕЦЬ повідомив, що вже до кінця сьогоднішнього дня комісія повідомить причину смерті школярки.