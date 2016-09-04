Аваков: є усі шанси розслідувати справу про вбивство Шеремета

Про це в ефірі "ТСН.Тиждень" заявив глава МВС Арсен Аваков. "Це важке, добре сплановане вбивство, значні сили Нацполіції його розслідують. Усі найкращі сили, дві великі бригади", - зазначив глава МВС.

Читайте також"Прориву поки що немає": у поліції розповіли про розслідування вбивства Шеремета"І є усі шанси його розслідувати. На цьому я обмежуся. Не хочу, щоб як у справі про вбивство Георгія Гонгадзе слідчі постійно звітували, що провели от стільки допитів, стільки передивилися відео... Я хочу, щоб було лише одне повідомлення - "вбивцю знайдено і справу розслідувано". На жаль те відео, яке потрапило у публічну мережу, лише зашкодило слідству", - додав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, Павло Шеремет загинув уранці 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала подію за статтею "умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб".

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Голова МВС Арсен Аваков заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, яка стосується вбивства журналіста Павла Шеремета.