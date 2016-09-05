Ющенко розповів, що робив на київському блошиному ринку

В ефірі телеканалу "112 Україна" він спростував припущення інтернет-користувачів про те, що торгував на ринку.

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"Якщо ви мене в суботу о пів на десяту ранку за останні 40-35 років хочете побачити, то приходьте на блошиний ринок. Я ніколи не торгую, звичайно, я ніколи не торгую. У мене є один недолік. Останні 35 років я колекціоную українські етнічні сільські речі. І думаю, що більшої кількості українського рушника, ніж у мене, немає ні в кого, особливо Гетьманської України. Українських костюмів ні в кого теж немає стільки. Тому в суботу у мене є 3-4 точки, де я сідаю на пластмасовий стілець, продавець мені дає безкоштовно чашку кави і ми сидимо 20-30 хвилин і розбираємо, що він через експедицію привіз з українського села в той музей, який я роблю. Тоді мене і зловили. І тоді прийшли дівчата, поставили дітей і попросили мене сфотографувати", - розповів Ющенко.