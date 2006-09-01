Мешканці Новобогданівки не отримають бажаної компенсації

Ані компенсації у 50 тисяч гривень, ані статусу учасника бойових дій не отримають мешканці Новобогданівки. Влада вважає завищеними такі вимоги селян, постраждалих від вибухів на артскладах. Натомість людям обіцяють допомогти відновити пошкоджені будинки та оздоровити дітей. Винних у нещодавніх вибухах на сховищах досі шукає Генпрокуратура. Від небезпечного об`єкта вже встигли відхреститись і Міноборони, і Міністерство з питань надзвичайних ситуацій.

300 тисяч гривень. Такою сумою розраховує обійтися керівництво Запорізької області у Новобогданівці. Більшість грошей спрямують на відновлення пошкоджених будинків. Із цієї суми виділять і кошти на придбання оселі для сім`ї Цибко. Їхня хатина повністю згоріла після вибухів 19 серпня. Моральну ж компенсацію, на думку губернатора Євгена Червоненка, селянам мають виплатити з державного бюджету. Щоправда, вимогу людей: "по 50 тисяч гривень кожному, хто живе біля складів", чиновники вважають безпідставною.

Новобогданівці натомість розраховують отримати кошти, які дозволили б переселитися подалі від складів. Говорять - рідне село перетворилося на зону бойових дій, де щороку свистять снаряди. Селяни запевняють - боєприпаси забруднили довкілля та спровокували хвороби. Зростання захворюваності серед місцевих мешканців констатують і медики. Кажуть - хвороби викликані переляком.

Винних у третій серії вибухів під Новобогданівкою досі шукає Генпрокуратура. Подробиці розслідування не розголошують.Тим часом Міноборони та Міністерство з питань надзвичайних ситуацій активно відхрещуються від небезпечного об`єкта. Військові кажуть - передали артсклади МНС, а рятувальники запевняють - нічого не отримували.

Фахівці МНС обіцяють утилізувати боєприпаси до 2008-го. На їх знищення доведеться витратити понад 40 мільйонів гривень. Нових же вибухів на артскладах вже не буде, запевняють рятувальники. Після цьогорічних - пожежонебезпечні боєприпаси, серед яких і реактивні снаряди, що летять на кількадесят кілометрів, засиплять землею.

5 канал