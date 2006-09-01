Президент привітав учнів і освітян України з Днем знань

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вітає усіх учнів, освітян, батьків із Днем знань та початком нового навчального року і бажає, щоб рік був для них успішним.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, у вітанні йдеться: «Нехай новий навчальний рік порадує нас усіх великими успіхами і здобутками. Розкриє перед дітьми, учнівською та студентською молоддю нові можливості пізнання себе і світу, педагогам принесе задоволення від оцінки їхньої праці, а батькам – упевненість в освіченості й щасливій долі своїх нащадків».

Президент висловив переконання, що сьогодні усі усвідомлюють пріоритетність освіти як визначального фактора суспільного розвитку, досягнення кращих європейських стандартів життя, утвердження України в колі високорозвинених країн світу.

Звертаючись до молодого покоління, В.ЮЩЕНКО наголосив, що саме від нього залежить майбутнє нашої держави. «Переконаний, що ви не тільки здобудете грунтовні знання, але й збагатитеся духовною наснагою, любов`ю до своєї рідної землі, готовністю і вмінням працювати на її благо», – підкреслив Президент.

Глава держави також висловив слова вдячності усім педагогам за благородну, подвижницьку працю. «Ми все зробимо для того, аби вона належним чином цінувалася, а престиж учителя, викладача та професора неухильно зростав», – запевнив він.

В.ЮЩЕНКО побажав усім, хто 1 вересня переступає поріг навчального закладу, «міцного здоров`я, успіхів і широких життєвих горизонтів».