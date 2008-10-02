Тимошенко і Путін домовилися про постачання газу без посередників

Прем`єр-міністри України Юлія ТИМОШЕНКО і Російської Федерації Володимир ПУТІН домовилися про підписання контрактів на постачання газу між НАК «Нафтогаз» і ВАТ «Газпром» без посередників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на спільній прес-Конференції з прем`єр-міністром РФ В.ПУТІНИМ в Москві.

Такий варіант відносин, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, визначений підписаним сьогодні нею і В.ПУТІНИМ Міжурядовим меморандумом про співпрацю в газовій сфері. «Ми домовилися про те, що сторони вітають встановлення з 1 січня 2009 року прямих довгострокових відносин між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» по поставках газу до України в обсягах, що забезпечують баланс газу для споживачів України», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО. Також вона повідомила, що згідно з меморандумом, сторони підтверджують прагнення до поетапного переходу протягом трьох років на ринкові, економічно обгрунтовані і взаємовигідні ціни як на імпортований газ, так і на транзит по території України.

Також Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що сторони домовилися про те, і це відзначено в меморандумі, що на внутрішньому ринку України працюватиме лише компанія НАК «Нафтогаз України». Сторони також домовилися про підтримку намірів «Газпрому» і «Нафтогазу» здійснювати спільні експортні поставки газу, зокрема того, який може знаходиться в підземних сховищах і є вільними від використання на внутрішньому ринку України. «Тобто додаткові об`єми газу спільно експортувати», - відзначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що, згідно з меморандумом, Україна узяла на себе зобов`язання про безперебійний транзит газу через її територію на довгостроковій основі.

Український прем`єр підкреслила, що цей меморандум ляже в основу довгострокового контракту про поставки газу до України.